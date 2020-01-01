Интернет-магазин водозащитного снаряжения для туризма, водного спорта, дайвинга «АКвоСИСтемы»

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ОБЩАЯ СУММА (с учетом скидки)пусто

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    Водонепроницаемый чехол на руку Aquapac 210
    Водонепроницаемый чехол на...
    Aquapac 210 Small Armband Case. Водозащитный герметичный чехол на телефон для бега, для плавания, с креплением на руку. Герметичность IPX8. Размер 17 х 7 см
    3 650 Р 3 270 Р
  • Водонепроницемый чехол на смартфон, айфон 6, Aquapac 348
    Водонепроницемый чехол на...
    Aquapac 348 - Small Electronics Case. Герметичный чехол для смартфонов, айфонов 5, 6, телефонов, с прозрачным окном для подводной съёмки. Герметичность IPX8. Размер 15.5 х 10.5 см
    2 350 Р
  • Спортивная сумка OB1150BLK 40л
    Спортивная сумка OB1150BLK 40л
    OverBoard OB1150BLK Classic Waterproof Duffel Bag - 40 Litres. Герметичная дорожная сумка для водного похода. Герметичность IPX6. Размер 52 х 24 х 32 см. Объём 40 литров
    7 150 Р
  • Водонепроницаемый чехол для планшета Aquapac 658W
    Водонепроницаемый чехол для...
    Aquapac 658W - Medium Whanganui Case. Водонепроницаемый чехол с окном для подводной съёмки. Для электронных книг, iPad и планшетов. Герметичность IPX8. Размер 22 х 14 см
    3 220 Р
Хиты продаж
  • Поясная водонепроницаемая сумка OverBoard OB1050BLK
    Поясная водонепроницаемая...
    Герметичный чехол-сумка на пояс для документов, денег, ключей. Герметичность IPX8. Размер 18 х 9 см
    3 210 Р
  • Водонепроницаемая сумка на пояс, для документов, денег, ключей Aquapac 828
    Водонепроницаемая сумка на...
    Герметичная поясная спортивная сумка для ценных вещей. Герметичность IPX8. Размер 18 х 13.5 см
    4 300 Р
  • Туристический генератор PowerSpot Lanyard+
    Туристический генератор...
    PowerSpot Lanyard+. Портативный термоэлектрический генератор для зарядки телефонов, смартфонов, iPhone, iPad, планшетов, освещения. Размеры 10 х 6.5 см. Вес 562 г
    17 980 Р
  • Герметичный чехол Ewa-Marine DUS4
    Герметичный чехол...
    Ewa-Marine Sportsafe DUS4. Водонепроницаемый чехол для документов, карт, девайсов, iPAD. Герметичность IPX8. Размеры 40 х 29.5 см
    2 410 Р
  • Герметичный чехол для документов, денег, ключей Aquapac 649
    Герметичный чехол для...
    Aquapac 649 - Mini Whanganui Case. Водонепроницаемый чехол для мелких вещей. Герметичность IPX8. Размер 17.5 х 13.5 см. Аналог Aquapac 644 и 648 в чёрном цвете
    2 640 Р
  • Спортивный герметичный чехол на руку OverBoard OB1051BLK
    Спортивный герметичный...
    OverBoard OB1051BLK Pro-Sports Waterproof Arm Pack. Водонепроницаемый, универсальный чехол на руку для документов, денег, телефонов. Для бега, для плавания. Герметичность IPX8. Размер 14 х 8 см
    2 850 Р
  • Водонепроницаемый чехол для документов, ключей Aquapac 608
    Водонепроницаемый чехол для...
    Aquapac 608 - Keymaster. Герметичный чехол для ключей, документов, денег. Герметичность IPX8. Размер 11 х 8 см
    1 820 Р
  • Водонепроницаемый чехол на iPhone 6 Plus Aquapac 358
    Водонепроницаемый чехол на...
    Aquapac 358 - Waterproof Case for iPhone 6 Plus. Герметичный чехол c окном для съёмки для телефона, смартфона, iPhone 6 Plus, iPad, GPS навигатора. Герметичность IPX8. Размер 17 х 11 см
    3 280 Р
  • Водонепроницаемый рюкзак OB1145B 20л
    Водонепроницаемый рюкзак...
    OverBoard OB1145B Pro-Sports Waterproof Backpack - 20 Litres. Герметичный, спортивный, синий рюкзак. Размер 44 х 24 х 19 см. Объём 20 л
    9 650 Р

Интернет-магазин водозащитного снаряжения для туризма, водного спорта, дайвинга «АКвоСИСтемы»

Водозащитная продукция Санкт-Петербургского магазина www.acsys.spb.ru адресована людям активного образа жизни. В ассортименте нашего интернет-магазина огромный выбор водонепроницаемых, герметичных чехлов, сумок, сумочек, рюкзаков, мешков, накидок для защиты от воды, пыли и грязи телефонов, смартфонов, айфонов, плееров, фото/видеокамер, электронных книг, планшетов, ноутбуков, документов, денег и других важных и нужных вещей.

Наша водонепроницаемая продукция широко применяется во всем мире в сфере туризма, в активных и экстремальных видах спорта, в пляжном отдыхе, на рыбалке или охоте, в аквапарке, в бассейне и даже в ванной.
Наши герметичные чехлы, сумки и мешки создают комфорт во время отдыха у воды, на воде и под водой. Находясь в воде, Вы сможете, как обычно, пользоваться мобильным телефоном или планшетом, делать отличные фотографии, сохранять документы и деньги.

Это вещи, которые помогают нам жить.

Разумеется, любой из нас, отправляясь в деловую поездку или на отдых, особенно если это активный отдых на воде, старается тщательно защитить свои вещи и важные документы. И сегодня мы хотим поговорить именно о тех товарах, которые помогут Вам качественно справиться с решением этой задачи и надежно защитят Ваши вещи от воды, грязи и пыли. Не секрет, что сегодня многие уже не могут представить свою жизнь без современных мобильных устройств и не хотят расстаться с ними ни на минуту. Это не удивительно, ведь эти гаджеты обеспечивают постоянную связь с родными и друзьями, не зависимо от места Вашего нахождения. А если вы являетесь страстным поклонником водных видов спорта, тогда Вам просто необходим качественный водонепроницаемый чехол для телефона или айфона, который надежно защитит ваше мобильное устройство, например, во время подводного погружения или экстремального спуска на байдарке по бурной горной реке.
Водозащитное снаряжение будет полезно и людям, которые любят порыбачить, устроить выходные на берегу озера или речки или отдохнуть на пляже. Ведь герметичный чехол не просто защищает Ваш телефон от поломок, которые могут возникнуть при попадании в него воды, но и сохраняет его функционал в полном объеме – Вы сможете общаться, слушать музыку, делать уникальные снимки, и всё это, не вынимая гаджет из чехла! Кстати, любителям фото или видеосъемки пригодится водонепроницаемый чехол для фотоаппарата и подводной съемки, который имеет такие же уникальные свойства и позволит запечатлеть удивительный подводный мир во всем его великолепии и разнообразии. А водонепроницаемый чехол для документов будет идеальным решением вопроса сохранности важных бумаг во время любых поездок. Если Вам предстоит какая-то поездка – на отдых или по работе, то вместительная водонепроницаемая сумка сохранит Ваши вещи сухими и чистыми в любом месте и в любых погодных условиях.

Отметим, что водонепроницаемые чехлы и сумки используются сотрудниками МЧС, полицией и военными в разных странах мира, поскольку они безупречно зарекомендовали себя в экстремальных ситуациях. Но следует помнить, что для приобретения этих товаров, стоит обращаться в проверенную компанию, которая напрямую сотрудничает с лучшими мировыми производителями и готова гарантировать высокое качество продукции. Только в этом случае ваши вещи в любых ситуциях будут надёжно защищены и сохранят исправное рабочее состояние и отличный внешний вид!

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